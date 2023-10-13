Александр Солдатенков: в матче с Камеруном был максимально интенсивный футбол

Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Александр Солдатенков подвёл итоги товарищеского матча с национальной командой Камеруна (1:0).

«Камерун — самый сильный соперник с момента отстранения? Я тоже так считаю. Был максимально интенсивный футбол. Думаю, что было интересно смотреть болельщикам. Были моменты как у нас, так и у Камеруна. Они свои не реализовали, мы свои забили.

Знакомый стадион, не так давно здесь играли. Приятно видеть такое количество зрителей на стадионе. Комфортная атмосфера, люди поддерживали — это было слышно. Очень приятно играть при такой поддержке.

Всегда приятно играть в стартовом составе. Но для того чтобы это происходило — нужно работать на тренировках и отдаваться футболу», — сказал Солдатенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.