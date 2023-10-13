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Александр Солдатенков: с Дзюбой бороться потяжелее, чем с Абубакаром

Александр Солдатенков: с Дзюбой бороться потяжелее, чем с Абубакаром
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Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Александр Солдатенков рассказал о противостоянии с нападающим Венсаном Абубакаром в товарищеском матче с Камеруном (1:0).

«Абубакар самый тяжёлый соперник в моей карьере? Наверное, с Дзюбой потяжелее бороться, чем с Абубакаром (смеётся). С Абубакаром было полегче. Он очень хороший футболист — крепкий и хорошо стоит на поле. С ним было тяжело. Что знаю о сборной Кении? Пока ничего. Наверное, уже завтра будет теория. Тренер расскажет, что и как», — сказал Солдатенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

12 октября сборная России дома со счётом 1:0 обыграла команду Камеруна в товарищеском матче. 16 октября команда Валерия Карпина сыграет с Кенией.

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