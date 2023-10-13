Администратор «Леон Сатурна» Кузнецов рассказал, почему Олег Кононов покинул клуб

Администратор «Леон Сатурна» Александр Кузнецов рассказал подробности ухода из команды бывшего главного тренера Олега Кононова.

«Всё было ровно, Кононов выполнял свои задачи, но у него были с Широковым разногласия по футбольным делам, но не настолько, чтобы Олегу Георгиевичу стоило уходить из команды. Кононов мне говорил: «Я не могу работать, когда он шумит, кричит». Но как из-за этого можно было уйти из команды в такое время? Действительно ли шумел и кричал Широков? Нет, они нормально общались. Для Широкова стало большим удивлением, что тренеры написали заявление об уходе.

Кононов же не один ушёл, а вместе со своим штабом. Какая была в этом необходимость? Не знаю, что Олег Георгиевич сказал игрокам, но считаю, что он неправильно поступил с командой, которая шла на первом месте. Я видел эмоции Романа Николаевича, когда ему сообщили об увольнении тренера. Он не был растерян, но не ожидал, что они так поступят. Все думают, что они поругались, но это не так», — приводит слова Кузнецова Metaratings.