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Администратор «Леон Сатурна» Кузнецов рассказал, почему Олег Кононов покинул клуб

Администратор «Леон Сатурна» Кузнецов рассказал, почему Олег Кононов покинул клуб
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Администратор «Леон Сатурна» Александр Кузнецов рассказал подробности ухода из команды бывшего главного тренера Олега Кононова.

«Всё было ровно, Кононов выполнял свои задачи, но у него были с Широковым разногласия по футбольным делам, но не настолько, чтобы Олегу Георгиевичу стоило уходить из команды. Кононов мне говорил: «Я не могу работать, когда он шумит, кричит». Но как из-за этого можно было уйти из команды в такое время? Действительно ли шумел и кричал Широков? Нет, они нормально общались. Для Широкова стало большим удивлением, что тренеры написали заявление об уходе.

Кононов же не один ушёл, а вместе со своим штабом. Какая была в этом необходимость? Не знаю, что Олег Георгиевич сказал игрокам, но считаю, что он неправильно поступил с командой, которая шла на первом месте. Я видел эмоции Романа Николаевича, когда ему сообщили об увольнении тренера. Он не был растерян, но не ожидал, что они так поступят. Все думают, что они поругались, но это не так», — приводит слова Кузнецова Metaratings.

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