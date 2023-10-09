Широков ответил на вопрос о конфликте с Кононовым

Директор «Леон Сатурна» Роман Широков высказался насчёт бывшего тренера раменской команды Олега Кононова, который оставил свой пост в конце августа.

«Мы ни в каких отношениях не остались. Просто человек пришёл и написал заявление, ушёл и никому ничего не сказал. Какие могут быть отношения? Он не анонсировал свой уход, провёл тренировку, написал заявление и уехал. Никак к этому не отношусь, ушёл и ушёл, что мне с ним конфликтовать? Может, это для нас в плюс пойдёт. Что касается каких-то выплат при уходе, его контракт этого не предполагал. Не занимаемся поиском тренера, у нас сформирован тренерский штаб, по моему мнению, он действует очень неплохо. Будем продолжать», — приводит слова Широкова «РИА Новости».

После 12 туров «Леон Сатурн» с 25 очками в активе идёт на втором месте в дивизионе Б Второй лиги.