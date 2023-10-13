Экс-вратарь Камеруна Белл: Россия одержала заслуженную победу

Бывший голкипер сборной Камеруна Жозеф-Антуан Белл подвёл итоги товарищеского матча с национальной командой России (0:1).

«Обе команды выступили хорошо. Россия начала активно, но им не повезло. Затем Камерун перехватил инициативу, имел неплохие шансы. Но в целом Россия заслужила победу», – приводит слова Белла Metaratings.

Накануне, 12 октября, сборная России со счётом 1:0 дома обыграла команду Камеруна в товарищеском матче благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. 16 октября команда Валерия Карпина сыграет с Кенией. Месяц назад, 12 сентября, сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1).

Напомним, с конца февраля прошлого года российские клубы и сборная отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).