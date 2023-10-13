Камерунец Брайан Мбемо: ощутил, что в Москве очень холодно

Полузащитник сборной Камеруна и английского «Брентфорда» Брайан Мбемо признался, что почувствовал российские холода во время матча с национальной командой России (0:1).

«Я ощутил, что в Москве действительно очень холодно. Но по ходу игры уже стало полегче», — сказал Мбемо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В прошедшем накануне матче сборная России одержала победу с минимальным счётом благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. 16 октября команда Валерия Карпина сыграет с Кенией. Мбемо, выступающий за английский «Брентфорд» с 2019 года, провёл в этом сезоне восемь матчей в АПЛ и забил четыре гола.

Прежде 24-летний камерунец представлял футбольный клуб «Труа», воспитанником которого он и является.