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Администратор «Леон Сатурна» Кузнецов: Широков не такой, как о нём пишут в прессе

Администратор «Леон Сатурна» Кузнецов: Широков не такой, как о нём пишут в прессе
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Администратор «Леон Сатурна» Александр Кузнецов поделился мнением о главном тренере команды и директоре клуба Романе Широкове.

«Я сейчас узнал Широкова поближе. При первой встрече зимой я думал, узнает меня или нет, ведь 18 лет назад он у нас играл. Он сразу заметил: «Викторович, ты здесь, всё нормально, хорошо!» Мне это очень приятно. Широков не такой, как все думают и как пишет пресса. Да, он эмоциональный, но справедливый. Разбирается не только в футболе, но и в финансово-хозяйственных делах.

Получается ли у Широкова совмещать и должность главного тренера, и должность директора? Считаю, что ему сейчас сложно, хотя Роман Николаевич держится великолепно. Сил у него хватает, несмотря на то что каждый день ездит в Раменское и тратит на дорогу много времени из одного конца области в другой. Нужно контролировать тренировочный процесс, думать об этом 24 часа в сутки. Пока он со всем справляется, молодец», — приводит слова Кузнецова Metaratings.

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