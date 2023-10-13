Старший тренер сборной России U21 рассказал о причинах драки в матче с «Палмейрасом»

Старший тренер молодёжной сборной России до 21 года Иван Шабаров рассказал, что стало причиной драки в матче с футбольным клубом «Палмейрас» до 20 лет.

«Игроки обеих команд набегались и стали чаще не успевать друг за другом, что привело к частым нарушениям правил. На фоне утомления нервы не всегда выдерживают. Один не сдержался, другой следом ответил, и понеслась. Потолкались немного, но до откровенной грубости дело не дошло. Эта агрессия сразу ушла после матча, игроки тепло общались друг с другом. А команда соперника попросила сделать на память общую фотографию», — сказал Шабаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 13 октября, состоялся матч между молодёжной сборной России до 21 года и футбольным клубом «Палмейрас» до 20 лет. На 87-й минуте произошла стычка между игроками. Футболист бразильского клуба Жуниньо ударил воспитанника «Зенита» Илью Родионова по лицу. Далее все игроки обеих команд сбежались к центру эпизода и началась потасовка, по итогам которой были удалены Жуниньо и Родионов. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу россиян.

В рамках сбора, который проходит в Бразилии с 9 по 16 октября, сборная России U21 будет играть с бразильскими командами до 20 лет — среди них «Сантос» и «Ред Булл Брагантино».