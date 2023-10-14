Итальянский тренер Антонио Конте заявил, что хочет тренировать топ-команду из Европы, а также рассказал о профессии тренера в футболе.

«Футбол, как и любой другой вид спорта, постоянно развивается. Когда я начал играть, такие тренеры, как Эухенио Фашетти, Карло Маццоне и Джованни Трапаттони, были для меня вторыми отцами. Изменения произошли благодаря Арриго Сакки и Марчелло Липпи, которые больше сосредоточились на деталях и предоставили нам больше информации.

Сегодня тренер играет более важную роль и имеет больше влияния на то, что делает команда. Что я абсолютно ненавижу, так это слышать, как люди говорят, что работа тренера – наносить как можно меньше вреда. Если это твоя идея, то не зарабатывай этим на жизнь.

Идеальный тренер должен быть подобен портному: он должен сшить наилучший костюм из имеющегося в его распоряжении материала. Дайте игроку наилучшие условия для проявления своего таланта, не зацикливаясь на идее.

Однажды я хотел бы тренировать команду, которая недавно выиграла чемпионат. Потому что, например, я брал «Челси», шедший на седьмом месте, и «Ювентус» тоже был на седьмой позиции», — приводит слова Конте La Gazzetta dello Sport.