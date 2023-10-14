Роналдиньо поделился воспоминаниями от своего этапа карьеры в «Милане»

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо поделился воспоминаниями от своего этапа карьеры в «Милане».

«Два с половиной незабываемых гола — любовь фанатов, голы в дерби. Сейчас «Милан» возвращается на свой обычный уровень, и меня это очень радует», — приводит слова Роналдиньо pianetamilan.it.

42-летний Роналдиньо, будучи футболистом «Милана», принял участие в 95 матчах за «россонери». В составе итальянского клуба легендарный бразилец забил 26 голов и отдал 29 результативных передач. Также Роналдиньо выступал за «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и ряд других клубов. Он завершил карьеру в январе 2018 года.

Роналдиньо является обладателем «Золотого мяча» (2005), а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира в 2002 году.