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Нидерланды — Франция. Прямая трансляция
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Боатенг рассказал, как из-за Роналдиньо его жена узнала, что он много лет врал ей

Боатенг рассказал, как из-за Роналдиньо его жена узнала, что он много лет врал ей
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Бывший игрок «Милана» Кевин-Принс Боатенг поделился историей о том, как бразильский нападающий Роналдиньо помогал ему обманывать свою жену в период, когда оба футболиста выступали за миланский клуб.

«Иногда я ходил с Роналдиньо на вечеринки. Но своей жене я всегда говорил, что хожу играть в покер. Как-то я остался дома вместе со своей женой. В четыре часа утра зазвонил мой телефон. Я увидел, что это Ронни. Моя жена спросила: «Что с тобой не так? Ответь!» Но я не хотел этого делать, потому что подумал, что он, вероятно, на вечеринке и, возможно, пьян. Он продолжал настойчиво звонить, и мне пришлось ответить ему. Я убавил звук на телефоне. «Где ты?» — крикнул он. На заднем фоне была слышна громкая музыка. Я ответил ему: «В моей постели». На что Роналдиньо сказал мне: «Приезжай сюда. Скажи своей жене, что идёшь играть в покер, как ты это делаешь обычно». Эти слова услышала моя жена и поняла, что на протяжении многих лет я врал ей насчёт покера», — приводит слова Боатенга Marca.

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