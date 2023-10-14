Круговой: Нуралы написал: «Не забудь попробовать кумыс, потом расскажешь, как тебе»

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о совете партнёра по команде Нуралы Алипа и поделился ожиданиями от товарищеской встречи с казахстанским «Кайратом». Встреча пройдёт сегодня, 14 октября, в Алма‑Ате. Время начала игры — 14:00 по московскому времени.

«Ни в Казахстане, ни в Алма‑Ате ни разу ещё не был. Поэтому побывать здесь очень интересно. Тем более, что Нуралы Алип рассказывал, что Алма‑Ата — очень красивый город. Времени, конечно, у нас не очень много, но как минимум из окна автобуса на него посмотрим. А ещё Нуралы написал: «Не забудь попробовать кумыс, потом расскажешь, как тебе». Правда, ничего ему на это не ответил (смеётся).

Знаю, что за два тура до конца чемпионата «Кайрат» идёт на четвёртом месте. Но мы тоже сейчас пока не на первом. А если серьёзно, то будет интересный матч и для болельщиков, и для нас самих. Важно, что во время паузы можно слетать на международный матч, особенно с учётом ограничений, которые сейчас есть в этом плане. В этом плане хорошо, что руководство «Зенита» находит возможность проводить такие игры», — приводит слова Кругового «Матч ТВ».