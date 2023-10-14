Семак рассказал о готовности «Зенита» к товарищескому матчу с «Кайратом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности команды к товарищескому матчу с казахстанским «Кайратом». Встреча пройдёт сегодня, 14 октября, в Алма‑Ате. Время начала игры — 14:00 по московскому времени.

«Перелёт прошёл прекрасно, есть возможность спокойно поработать, не отвлекаясь. Посмотрели и прошлые, и будущие видеоматериалы, которые у нас есть. Команда, надеюсь, готова хорошо и сможет выполнить задачи и цели, которые мы планируем. Дай бог, чтобы все были живы и здоровы», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

В данный момент петербургский коллектив занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 20 очков после 11 проведённых матчей.