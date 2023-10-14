В УЕФА объяснили, почему не отстранили Дюкова

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек рассказал, почему президент Российского Футбольного Союза (РФС) Александр Дюков всё ещё входит в состав исполкома орагнизации.

«Очень часто мне пишут в личные сообщения или «щипают» в социальных сетях, спрашивая, почему представитель российской федерации входит в состав Исполнительного комитета УЕФА. Он там не потому, что он мне нравится. В УЕФА, если ты был избран в органы власти в результате демократического голосования, никто не имеет права вот так просто тебя выкинуть.

Вы можете отстранить кого-либо, если под этим подпишутся две трети членов исполнительного комитета. Отстранение действует до конгресса, на котором проводится голосование по вопросу исключения провинившегося члена. С этим должны быть согласны 50,1% человек.

Я не думаю, что большинство людей поддержали бы такую петицию. К сожалению, не все думают так, как мы, и не все думают так, как я. Если бы Россия была исключена из структур УЕФА, всё было бы по-другому. В Европе разные люди думают по-разному. Всё не так просто, это не прихоть», — приводит слова Бонека Sport.pl.