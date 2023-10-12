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Глава РФС Дюков отреагировал на решение УЕФА отменить допуск юношеских команд РФ

Глава РФС Дюков отреагировал на решение УЕФА отменить допуск юношеских команд РФ
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о решение УЕФА отменить допуск российских юношеских команд к международным соревнованиям.

«Разве было принято решение? Это не так. Решение, которое принято 26 сентября, остаётся в силе — это решение о допуске сборной. На исполкоме должен был рассматриваться технический вопрос, как именно в нынешнем сезоне допустить юношеские сборные.

Поскольку на данный момент техническое решение не было найдено, этот вопрос на рассматривался. На исполкоме не могло быть принято решение относительно отмены того решения, что было принято 26 сентября. То есть то решение остаётся в силе — УЕФА принял решение о возврате наших юношеских сборных U17 на турниры. Теоретически ещё есть какая-то возможность, чтобы найти техническое решение для отбора на Евро», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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