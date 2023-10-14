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Петржела: азиатские сборные будут точно так же бойкотировать матчи с Россией

Петржела: азиатские сборные будут точно так же бойкотировать матчи с Россией
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конференцию футбола (АФК).

«Ошибочно полагать, что переход в Азию решит все проблемы сборной России, связанные с недопуском к международным турнирам. Азиатские сборные будут точно так же бойкотировать матчи с Россией, как это делают европейские — просто их будет не так много. Наверное, большинство даже не будет против матчей с Россией, но Япония, Австралия и Южная Корея вряд ли согласятся играть против сборной России. Нужно понимать это», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, сейчас все российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за политической напряжённости в мире.

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