Кобелев: переход в Азию откинет Россию на сто лет назад. Нельзя это делать

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конференцию футбола (АФК).

«Надо ли нам в связи с очередной новой реальностью задуматься над переходом в Азию? Переход в Азию откинет нас на сто лет назад. Нам ни в коем случае нельзя дёргаться», — приводит слова Кобелева «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, УЕФА объявлял о допуске юношеских (до 17 лет) российских сборных по футболу к международным соревнованиям под эгидой организации. При этом подчёркивалось, что основная сборная России и клубы Российской Премьер-Лиги будут отстранены от международных турниров до урегулирования конфликта на Украине. Во вторник, 10 октября, решение о допуске юношеских сборных было отменено.

Сейчас все российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за политической напряжённости в мире.