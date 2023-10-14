Александр Медведев высказался о трансферной политике «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о трансферной политике клуба.

«Для успешной команды, команды-победительницы, если мы посмотрим на европейский и мировой опыт, необходимо на каждой позиции иметь минимум по два игрока, сопоставимых по уровню мастерства и другим параметрам. «Зенит» действует в рамках такого подхода.

У «Зенита» по-прежнему сильнейший состав в РПЛ? Смотрят не на состав, а на результат. Давайте вернёмся к этому зимой», — приводит слова Медведева Sport24.

Напомним, в данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Санкт-петербургский клуб набрал 20 очков из 33 возможных в первых 11 турах чемпионата. В данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу национального первенства России — у клуба 27 очков. На втором месте расположились самарские «Крылья Советов» с 21 очком.