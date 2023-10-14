Коваленко: я беру некоторые элементы от бразильских одноклубников, с ними легко играть

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко поделился впечатлениями от совместных тренировок и игр с бразильскими одноклубниками.

«С бразильцами очень легко играть. Они футболисты высокого уровня, с ними ты только прибавляешь. Когда я попал в «Зенит», было очень тяжело на тренировках, но ребята помогают осваиваться. Я беру у них какие-то элементы, оставляю себе и поднимаюсь», – приводит слова Коваленко Metaratings.ru.

Напомним, Коваленко перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом 2023 года за € 2 млн. В текущем сезоне в составе петербуржского клуба он провёл девять матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Контракт игрока с сине-бело-голубыми действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.