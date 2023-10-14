«Плохому танцору, как говорится». Игрок «Зенита» Коваленко — о погоде в матче с «Кайратом»

20-летний полузащитник «Зенита» Александр Коваленко прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с казахстанским «Кайратом» (2:2), отметив, что погода не повлияла на выступление сине-бело-голубых в данной встрече.

«Эмоции только положительные, приятно в такой обстановке играть. Да и сам матч был играбельный. Всё получилось интересно. Я два раза выходил на поле, как мне такое? Вспомнил юношеские игры, где можно было два раза за один матч выходить. Когда тренерский штаб сказал, с удовольствием вышел на поле ещё раз.

В Алма‑Ате холодно, комфортно ли было играть? Плохому танцору, как говорится… В любую погоду надо выходить и играть с удовольствием», — приводит слова Коваленко «Матч ТВ».

Напомним, Коваленко перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом 2023 года за € 2 млн. В текущем сезоне в составе петербуржского клуба он провёл девять матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Контракт игрока с сине-бело-голубыми действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.