Семак — о ничьей с «Кайратом»: все остались довольны результатом, будем готовиться к РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с казахстанским «Кайратом» (2:2).

«Что касается качества игры, мне не очень понравился первый тайм в нашем исполнении. Во втором тайме играли неплохо. Нужно забивать, а так, в принципе, думаю, что хороший матч при большом стечении публики. Хорошо поддерживали, хорошая атмосфера была, результат, думаю, никого особо не расстроил — все остались довольны и результатом, и количеством забитых мячей. Этап подготовки прошёл, будем готовиться к возобновлению чемпионата.

Что именно не понравилось в первом тайме? Мне не нравилось, как мы играли в обороне в первом тайме. Что касается атаки, качество и контроль были не на том уровне, на котором нам хотелось бы. Во втором тайме было лучше.

Результат ничейный, но если говорить о качестве и количестве созданных моментов, насколько сегодня я доволен? Доволен, особенно вторым таймом. Качеством доволен, обидно, что пропустили со стандарта. Что касается атаки и контроля, второй тайм был хорош», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, после первых 11 туров чемпионата «Зенит» располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ. У подопечных Сергея Семака 20 очков в активе. Возглавляет таблицу «Краснодар» — у «быков» 27 очков в 11 играх.