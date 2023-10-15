Ари: вся Бразилия ждёт возвращения России, осталось недолго

Бывший футболист сборной России Ари заявил, что весь бразильский народ ждёт возвращения российских команд в еврокубки. Он считает, что вопрос решится в ближайшее время.

«УЕФА и ФИФА, думаю, уже совсем скоро вернут российские клубы в еврокубки. Осталось ждать недолго. Вся Бразилия ждёт вашего возвращения, потому что мы вас любим, мы братский народ. ФИФА в любом случае придётся пойти на снятие запрета российским клубам играть в Лиге чемпионов и других турнирах, так как без вас Европа неполноценная», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы до следующего уведомления. Сборная России пропустит розыгрыш чемпионата Европы — 2024. Участие в отборочном этапе на ЧМ-2026 остаётся под вопросом.