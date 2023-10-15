Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Испания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шахматист Томашевский поддержал тренера «Спартака» Абаскаля

Шахматист Томашевский поддержал тренера «Спартака» Абаскаля
Комментарии

Российский шахматист, гроссмейстер и болельщик московского «‎Спартака»‎ Евгений Томашевский поделился своими впечатлениями от работы наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Мне нравится, как работает Абаскаль. Всё-таки хочется, чтобы ему дали побольше шансов. В нашем клубе любят тренера возводить на какой-то пьедестал. В итоге одни начинают его ненавидеть, а другие – поддерживать. Не хочется такого снова, хочется, чтобы тренеру дали нормально и спокойно работать, дали элементарную стабильность, чтобы специалист мог исправить ситуацию», — сказал Томашевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

Материалы по теме
«Магнусу уже не хочется напрягаться». Интервью с чемпионом Европы по шахматам из России
Эксклюзив
«Магнусу уже не хочется напрягаться». Интервью с чемпионом Европы по шахматам из России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android