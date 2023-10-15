«Магнусу уже не хочется напрягаться». Интервью с чемпионом Европы по шахматам из России

В Царском Селе завершились Суперфиналы чемпионата России по шахматам. В открытом турнире победу досрочно добыл Владислав Артемьев. Играл и двукратный чемпион России и чемпион Европы Евгений Томашевский. Один из лучших гроссмейстеров России в этот раз занял седьмое место.

После турнира Евгений пообщался с корреспондентом «Чемпионата». В интервью гроссмейстер рассказал, почему не слишком успешно сыграл в Суперфинале, по какой причине Магнус Карлсен ушёл из классики и как относится к нейтральному статусу наших спортсменов.

«Артемьев наконец-то показал свой потенциал»

– Евгений, Суперфиналы чемпионата России закончились. Можете подвести итоги турнира?

– Прекрасный турнир. Мне кажется, он получился не безошибочным, но интересным. Борьба, пусть и не за первое место, а за все остальные была до последнего тура. Внесли свою лепту все, даже те, у кого не очень получалось. Мне кажется, соревнования должны были понравиться болельщикам.

Поздравляю Владислава с победой. Она абсолютно заслуженная. Все знали, каким потенциалом обладает Владислав, но он наконец-то его показал. Надеемся, Артемьев и дальше будет реализовывать этот потенциал. Я сам не лучшим образом выступил, но после такого долгого перерыва сложно было рассчитывать на что-то большее. Хотя, конечно, «+1» или «+2» уж надо было набирать. Но если бы да кабы (улыбается).

Евгений Томашевский Фото: РИА Новости

– Планируете ещё в этом году где-то выступить?

– Честно говоря, я не знаю. Вопросы с Grand Swiss. Посмотрим, поеду я туда или нет.

– Из-за своего состояния или из-за проблем с визой?

– Из-за состояния. У меня сейчас не лучшее самочувствие, поэтому, может, придётся пропустить турнир.

«Магнусу уже не хочется напрягаться, как раньше»

– Магнус Карлсен, кажется, сейчас вовсю наслаждается быстрыми шахматами. Как думаете, он вернётся в классику?

– Я посмотрел партию Магнуса с Qatar Masters, где он проиграл Сулейменову. Поражение сенсационное, да. Собственно, поэтому Карлсен и не играет в классику. Скажу очень аккуратно. Возможно, Магнусу уже не хочется напрягаться, как раньше. Это чувствуется. Это не так заметно, когда он играет в быстрые шахматы и тем более в блиц, потому что у него колоссальный перевес в скорости мышления. А вот в классике необходимо напрягаться, чтобы не получались такие партии, как с Сулейменовым. Именно поэтому Магнус меньше играет в классику. Если однажды тебе расхотелось по-настоящему напрягаться, то ты не особо будешь возвращаться к этому.

– Уход Магнуса из классики — потеря?

– Будем надеяться, что он всё-таки вернётся. При всём уважении к рапиду, блицу и всему прочему, гамбургский счёт в шахматах – это только классика. Чемпион мира в классику – настоящий чемпион мира по шахматам. Опять же, понятно, никто не умаляет достоинств Магнуса. Он – номер один, и будет номером один ещё долго. Но спорт – это такая штука, где ты постоянно должен доказывать, что ты лучший, и делать это приходится часто в самых суровых условиях.

– Магнусу сейчас должно стать проще, ведь завершился длительный скандал с Хансом Ниманном. Стороны разошлись миром. Удивлены ли такому исходу?

– Это довольно большая тема, вскользь не хотелось бы о ней говорить. Но, честно говоря, вся эта история оставила странное впечатление. Как говорится, замах был на рубль, а удар вышел на копейку (улыбается). Одна сторона заявляла о колоссальной борьбе с читерством, другая – о защите чести и достоинства на миллионы долларов. А в итоге что? Пошумели и разошлись. У меня осталось большое количество вопросов к развязке этой истории, думаю, как и у многих любителей шахмат.

«Счёт — на табло, и в этом весь драматизм спорта»

– Теперь о другом чемпионе мира. Дин Лижэнь сейчас нигде почти не играет. Вы сами сказали, что постоянно надо доказывать, что ты номер один. Позволительная ли роскошь для чемпиона пропускать турниры?

– Конечно, нужно доказывать своё лидерство. Вопрос – в каком состоянии Дин находится, как себя чувствует. Сейчас нагрузка в шахматах колоссальная, поэтому самочувствие играет огромную роль. Возможно, Лижэнь недостаточно хорошо себя чувствует, чтобы играть на топовом уровне, а на другом чемпион мира не может играть. Именно поэтому Дин может выдерживать паузу. Вероятно, что и чемпионский матч стоил ему много усилий, нервной энергии. Это имеет огромное значение в шахматах.

– Пристально следили за чемпионским матчем?

– Конечно! Тяжёлые воспоминания. Очень жаль, что всё так сложилось. До сих пор обидно за Яна. Он однозначно должен был выигрывать, но история не терпит сослагательного наклонения. Счёт – на табло, и в этом весь драматизм спорта.

Ян Непомнящий против Дин Лижэня Фото: РИА Новости

– Из-за снятия Карлсена многие уверены, что лучший в мире – это по-прежнему Магнус, а не Дин Лижэнь.

– Магнус – однозначно лучший в мире, мы уже говорили об этом. Тут нечего и обсуждать. Всё видно по рейтингу: отрыв первого места от второго примерно как от второго до 20-го. Не совсем так, конечно, но близко к этому. Ясно, что Магнус – сильнейший шахматист мира. Но вопрос в мотивации – насколько ему хочется напрягаться и доказывать это снова, снова и снова. Заставлять себя заходить на эту вершину в сотый раз очень сложно. Плюс нужно понимать, что классические шахматы сейчас – это очень тяжёлая работа. Если быстрые шахматы и блиц – это больше удовольствие, как сейчас говорят, фан, то классические шахматы – это огромный и тяжёлый труд, значительную часть которого не видно. Чтобы доказывать там, что ты лучший, даже если ты Магнус Карлсен, надо напрягаться. Вопрос в том, готов ли норвежец делать это. Тем не менее, повторюсь, Магнус – сильнейший шахматист мира и, вероятно, будет им, пока будет играть.

«Выступления без флага и гимна — совсем не те ощущения»

– Сейчас на международном уровне наши шахматисты играют в нейтральном статусе. Насколько важно для вас как для спортсмена наличие флага, гимна и другой государственной символики на соревнованиях?

– Конечно, выступления в нейтральном статусе – это не то. Однозначно могу сказать, что для меня выступления без флага и гимна – совсем не те ощущения. Отчасти и поэтому так мало играю сейчас.

– Кстати, в шахматах планируют ввести систему VAR. Как оцениваете нововведение?

– Я читал про VAR, но не понял, зачем он нужен. Совершенно непонятно, что под ним понимается, загадка, что это вообще будет. Пока кажется, что это больше шутка. Зачем он? Чтобы смотреть повторы наиболее эффектных зевков (смеётся)? Он, конечно, реально для чего-то нужен, есть логическая мотивация такого решения, но я, честно говоря, пока глубоко не вникал. Посмотрим.

«Мне нравится, как работает Абаскаль»

– И напоследок вопрос про «Спартак». Вы не особо верили в команду перед дерби, но всё-таки красно-белым удалось вырвать ничью.

– Да, конечно, знатно отскочили (улыбается). Первый тайм по игре был равный, а второй остался за ЦСКА, считаю. Нам просто повезло.

– Многие считают, что стоит менять главного тренера команды.

– Мне нравится, как работает Абаскаль. Всё-таки хочется, чтобы ему дали побольше шансов. В нашем клубе любят тренера возводить на какой-то пьедестал. В итоге одни начинают его ненавидеть, а другие – поддерживать. Не хочется такого снова, хочется, чтобы тренеру дали нормально и спокойно работать, дали элементарной стабильности, чтобы специалист мог исправить ситуацию.