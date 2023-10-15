Серхи Роберто проведёт свой последний сезон в «Барселоне»

Для защитника «Барселоны» Серхи Роберто этот сезон будет последним в качестве игрока испанской команды, сообщает журналист Тони Хуанмарти.

Капитан «каталонцев» согласился с тем, что его контракт, который заканчивается в июне 2024 года, не будет продлён.

«Барса» хочет следовать своей дорожной карте спортивного планирования последних лет. После ухода Жерара Пике, Жорди Альбы и Серхио Бускетса в прошлом сезоне, Серхи Роберто не продолжит выступать в «Барсе» в следующем сезоне.

Хорошая игра, которую Жоау Канселу показал в эти первые месяцы сезона, усложнила предложение нового контракта для Роберто. Португальский игрок в этом сезоне сыграл восемь матчей, где отметился двумя голами и одной голевой передачей.

За десять сезонов в каталонском клубе Серхи завоевал 25 титулов. Продолжением карьеры для испанца могут быть американская MLS или Про-лига Саудовской Аравии.

Напомним, за американский «Интер Майами» играют бывшие одноклубники: Лионель Месси, Бускетс и Альба.

Полная трансляция матча Про-лиги Саудовской Аравии и хайлайты доступны в Okko.