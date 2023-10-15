«Барселона» хочет сохранить Жоау Феликса

Руководство «Барселоны» довольно португальским нападающим Жоау Феликсом. Арендованный у «Атлетико» футболист убедил каталонцев игрой, сообщает Diario Sport.

Сейчас «Барселона» и агент игрока Жорже Мендеш думают, как оформить сделку. Одним из препятствий являются финансовые проблемы каталонского клуба. Не исключён вариант продления аренды, но с правом выкупа. У «Атлетико» и Феликса контракт до 2029 года.

Напомним, в нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в семи матчах в составе сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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