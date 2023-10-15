Карпин: смеюсь над словами Мостового про совмещение. Если нас вернут, уйду из «Ростова»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова экс-футболиста российской национальной команды Александра Мостового, который ранее заявил, что совмещение работы в клубе и сборной неприемлемо.

«Слова Мостового про моё совмещение? Смеюсь. Какая там логика-то? Он говорит, что нигде этого нет? А где-то сборная забанена? Когда сборная не была забанена, я тренировал в сборной. Если нас вернут завтра, я уйду из «Ростова». Есть договоренность», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, завтра, 16 октября, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кении. Встреча состоится в Анталье (Турция). Начало матча — в 19:00 мск.