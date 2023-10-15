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Карпин: намётки футбола с Камеруном были. После матча приятные ощущения

Карпин: намётки футбола с Камеруном были. После матча приятные ощущения
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, как относится к матчу со сборной Кении, который пройдёт в Турции, а также заявил, что были приятные ощущения после победы в матче со сборной Камеруна (1:0).

«Я отношусь к матчу в Турции как к данности. Сказали, что будем играть с Кенией и в Анталии, значит, будем играть. Подозреваю, что это из-за логистики, чтобы не везти игроков из Европы. Думали о Дубае или Катаре, но там ещё жарко.

Намётки футбола в прошлом матче были. С эмоциональной и физической точки зрения приятные ощущения после игры с Камеруном», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева

Напомним, российская национальная команда проведёт 16 октября матч со сборной Кении, который пройдёт на поле турецкого отеля.

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