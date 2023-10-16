Воробей: Мудрик как ребёнок, его надо водить за ручку, хоть он и стоит € 100 млн

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей высказался о несамостоятельности вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

«К Мудрику нужен индивидуальный подход, а может быть, и психолог. Он как ребёнок, с ним надо разговаривать и водить его за ручку, хоть он и стоит € 100 млн. На самом деле его немного переоценили, но имеем то, что имеем.

Слишком рано на Мудрика надели лавры лидера и топ-игрока. Ему еще работать и работать – через пот и через «не могу». Только так он достигнет результата. Да, у Мудрика есть сумасшедшие данные, скорость, видение, но у него не хватает серого вещества в голове для принятия решений. Это приходит со временем.

На него сейчас оказывается большое давление. Возможно, Мудрику было рано переходить в такой топ-клуб как «Челси». Возможно, идеальным вариантом был «Арсенал». Но случилось так, как случилось. Теперь Михаилу надо пройти через это. Перебороть давление Мудрик может лишь тренировками, трудом и своим желанием», – приводит слова Воробея в интервью «Спорт-экспресс Украина».