Скауты лондонского «Челси» верят в то, что вингер «аристократов», украинец Михаил Мудрик выиграет Золотой мяч в ближайшем будущем. Об этом сообщает журналист Football.London Том Коли.

По информации источника, скауты уверены, что у Михаила есть потенциал, чтобы стать лучшим игроком мира и выиграть Золотой мяч. Ещё во время выступлений за донецкий «Шахтер» специалисты, следившие за Мудриком, называли его одним из лучших молодых игроков мира.

Напомним, Михаил присоединился к «Челси» в январе 2023 года. В составе «синих» он провел 25 матчей, в которых отличился 1 голом и 2 ассистами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.