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Соболев высказался о предстоящем матче сборной России с Кенией

Соболев высказался о предстоящем матче сборной России с Кенией
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Нападающий сборной России Александр Соболев высказался в преддверии матча с национальной командой Кении.

«Конечно, победы придают уверенность, придают силы. Тем более над Камеруном — это действительно хорошая команда. Мы уже посмотрели Кению на теории, это достаточно обученная и хорошая команда. Нам предстоит тяжёлый матч, но тем интереснее», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч национальных команд России и Кении пройдёт сегодня, 16 октября, на территории элитного турецкого отеля, на стадионе «Титаник Мардан» в Анталии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В четверг, 12 октября, российская сборная обыграла сборную Камеруна в товарищеской встрече (1:0) благодаря голу нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.

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