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Кения — Россия, прямая онлайн-трансляция товарищеского матча, 16 октября 2023, где смотреть

«Исторический матч» России и Кении! Ждём победу команды Карпина или будет сенсация? LIVE
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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Матвей Сафонов, Валерий Карпин, Фёдор Чалов
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Играем не у нас и не в Африке, а в Турции.

Сегодня, 16 октября, состоится товарищеский матч между сборными России и Кении. Встреча пройдёт в Анталье. «Чемпионат» проведёт лайв этой игры и подсветит все самые важные моменты.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
16 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Кения
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда Валерия Карпина подходит к встрече на позитиве, ведь несколькими днями ранее сборная России обыграла крепкую команду Камеруна в Москве. Она, между прочим, в отличие от нашей команды, ездила на ЧМ-2022 в Катар. Единственный гол во встрече забил Фёдор Чалов.

Как это было:
Сборная России показала самый цельный футбол за полтора года. Наконец-то Сборная России показала самый цельный футбол за полтора года. Наконец-то
Первый гол Чалова за сборную России — победный! Но матч с Камеруном вытащил Сафонов Первый гол Чалова за сборную России — победный! Но матч с Камеруном вытащил Сафонов

Нас ждёт поистине исторический матч. Таковым его назвал главный тренер кенийской сборной Энгин Фырат.

Энгин Фырат
Энгин Фырат
главный тренер сборной Кении

«Никогда раньше Кения не играла против европейской страны. Этот матч является историческим для нас, и по этой причине мы надеемся, что все кенийцы сплотятся вокруг нашей команды. Их поддержка всегда имела для нас решающее значение».

Карпин таких эпитетов, конечно, не использовал, зато отметил кое-что другое: «Кения, если брать игру с мячом, мне нравится больше. Камерун больше на индивидуальных качествах игроков, а Кения больше организована. Легко точно не будет, если кто-то смотрит по рейтингу ФИФА. Если думают, что будет легко, то ошибаются».

Ну что ж, посмотрим, как оно будет на самом деле! Исторический матч, в котором России легко не будет – это уже интересно!

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