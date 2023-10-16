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«Исторический матч» России и Кении! Ждём победу команды Карпина или будет сенсация? LIVE

Сегодня, 16 октября, состоится товарищеский матч между сборными России и Кении. Встреча пройдёт в Анталье. «Чемпионат» проведёт лайв этой игры и подсветит все самые важные моменты.

Команда Валерия Карпина подходит к встрече на позитиве, ведь несколькими днями ранее сборная России обыграла крепкую команду Камеруна в Москве. Она, между прочим, в отличие от нашей команды, ездила на ЧМ-2022 в Катар. Единственный гол во встрече забил Фёдор Чалов.

Нас ждёт поистине исторический матч. Таковым его назвал главный тренер кенийской сборной Энгин Фырат.

Энгин Фырат главный тренер сборной Кении «Никогда раньше Кения не играла против европейской страны. Этот матч является историческим для нас, и по этой причине мы надеемся, что все кенийцы сплотятся вокруг нашей команды. Их поддержка всегда имела для нас решающее значение».

Карпин таких эпитетов, конечно, не использовал, зато отметил кое-что другое: «Кения, если брать игру с мячом, мне нравится больше. Камерун больше на индивидуальных качествах игроков, а Кения больше организована. Легко точно не будет, если кто-то смотрит по рейтингу ФИФА. Если думают, что будет легко, то ошибаются».

Ну что ж, посмотрим, как оно будет на самом деле! Исторический матч, в котором России легко не будет – это уже интересно!

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