Игрок сборной Испании Карвахаль: мы не позволили Холанду получить ни одного удобного мяча

Защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль поделился впечатлениями от матча квалификации к Евро-2024, в котором испанская национальная команда обыграла Норвегию (1:0).

«Мы приехали сюда побеждать, в результате провели полноценную игру. Они практически не давали нам возможностей для того, чтобы создавать моменты, но теперь мы возвращаемся домой счастливые и с путёвкой на Евро.

Если говорить о Холанде, то в обороне мы все, от Симона до Мораты, действовали очень компактно и не позволили ему получить ни одного удобного мяча. Похвалите работу центральных защитников, потому что они проделали фантастическую работу», — приводит слова Карвахаля Goal.com.

Напомним, матч Норвегия — Испания проходил вчера, 15 октября.