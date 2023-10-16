Попов: сейчас у Казахстана нашёлся тренер, который заставил игроков поверить в себя

Бывший футболист «Амкара» Алексей Попов высказался в преддверии матча отборочного раунда Евро-2024 между сборными Казахстана и Финляндии.

«Первое, что нужно сделать для победы, — это сыграть «на ноль» сзади. Важно надёжно и организованно сыграть в обороне, а впереди всегда будут моменты. Это нужно учитывать и гнуть свою линию до конца — тогда у Казахстана будет шанс выиграть у Финляндии.

Финляндия не такого серьёзного уровня, как Германия или Испания. С Финляндией можно играть, и Казахстан должен это делать, потому что у них квалифицированные футболисты. Почему ни разу не обыгрывали финнов? Потому что только сейчас нашёлся тренер, который заставил игроков поверить в себя, а раньше такого не было», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Казахстан сыграет с Финляндией завтра, 17 октября. Начало встречи — в 19:00 мск.