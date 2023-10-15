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«Давление было, но мы одержали необходимую победу». Тренер Дании — о матче с Казахстаном

«Давление было, но мы одержали необходимую победу». Тренер Дании — о матче с Казахстаном
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Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал победу в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Казахстана (3:1).

«Прежде всего, мы должны радоваться победе в домашнем матче европейской квалификации. В этой группе всё было не так просто. Это была чрезвычайно важная домашняя игра, и мы были вынуждены побеждать. Давление было, но мы одержали ту победу, которая была нам необходима.

Я сказал игрокам, что я далеко не удовлетворён тем, как мы играли. В первые 30 минут того, что нам удалось создать, было недостаточно. Я собирался всё изменить через полчаса, но мы вернулись, и я думаю, что в последней части первого тайма мы действовали лучше, когда и забили пару голов.

Это был невероятный гол, когда счёт стал 3:0. Фантастический пас Кристиана Эриксена, который всё решил. А потом мы забываем поддерживать темп. Но мы одержали решающую победу, и теперь нам предстоит большая работа», — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.

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