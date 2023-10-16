Молодёжная сборная России сыграла вничью с «Сан-Паулу» в товарищеском матче

Завершился матч молодёжной сборной России с бразильским «Сан-Паулу» U20. Игра должна была начаться в 16:30 по московскому времени, однако старт встречи откладывался в связи с тем, что российская национальная команда оказалась в пробке на подъезде к стадиону. В итоге стартовый свисток арбитра прозвучал лишь в 17:30. Встреча завершилась ничейным исходом — 1:1.

На 11-й минуте россияне вышли вперёд благодаря голу форварда Александра Кокшарова, отличившегося с передачи Игоря Дмитриева. Однако уже через 15 минут бразильская команда сравняла счёт, забив с пенальти. Матч так и закончился — 1:1.

Сегодняшний матч состоялся в рамках сбора, который проходил в Бразилии. Команды играли в необычном формате – два тайма по 35 минут. В предыдущем матче, проходившем в субботу, 14 октября, россияне победили молодёжную команду «Сантоса» со счётом 6:4. Ранее, в пятницу, 13 октября, сборная России U21 обыграла сверстников из «Палмейраса» со счётом 3:1.