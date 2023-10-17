Роналду обошёл Холанда и возглавил список лучших бомбардиров 2023 года

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду возглавил список лучших бомбардиров календарного года.

38-летний игрок оформил дубль в матче с национальной командой Боснии и Герцеговины и достиг показателя в 40 забитых мячей за клуб и сборную с начала 2023 года. Таким образом, Роналду смог обогнать форварда «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда, на счету которого 39 голов.

16 октября Португалия на выезде разгромила Боснию и Герцеговину в матче 8-го тура группы J квалификационного раунда Евро-2024 — 5:0. Пиренейцы одержали победу в восьми из восьми матчей отборочного раунда. Общая разница мячей за всё это время — 32:2.

Свой следующий матч в рамках отбора Португалия проведёт в четверг, 16 ноября. Команда Мартинеса на выезде встретится с Лихтенштейном.