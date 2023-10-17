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«Ваши слова могут сотворить чудо». Отчаявшийся отец попросил Месси о помощи в секторе Газа

«Ваши слова могут сотворить чудо». Отчаявшийся отец попросил Месси о помощи в секторе Газа
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Алекс Шерман — гражданин Аргентины, проживающий в Израиле, обратился к капитану сборной своей страны и клуба «Интер Майами» Лионелю Месси за помощью в поисках сына, похищенного организацией ХАМАС. Шерман записал к легендарному футболисту видеообращение.

«Мой сын Рон, израильский солдат аргентинского гражданства, был похищен в Газе террористической группировкой ХАМАС. Я знаю, что у Вас наверняка есть тысячи запросов от людей, которые просят помочь. И я не знаю, даст ли это видео какой-то результат, увидите ли Вы его, но как отец, я делаю всё, что могу, чтобы вернуть сына.

Я знаю, что несколько слов от Вас могут сотворить чудо. Для Рона, моего сына, и для аргентинцев, похищенных руками ХАМАСА. Делаю, что могу. Я надеюсь, что эти слова достигнут твоих ушей. Мы любим тебя и восхищаемся тобой», — цитирует Шермана Marca.

7 октября обострился палестино-израильский конфликт. Ранее все спортивные события в Израиле были отменены. В стране было объявлено военное положение.

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