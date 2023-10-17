Кобелев: в сборную России приглашаются люди, которых там не должно быть

Бывший наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Кении (2:2).

«Как оценю состояние и готовность сборной? Интересный вопрос. Уже кто только не высказался, и мне, честно говоря, не хочется лишний раз об этом говорить. Потому что связать в едино эти два матча невозможно. Второй матч вообще был позорный, я даже не досмотрел до конца, потому что противно было смотреть.

Проблема с мотивацией? А какая мотивация у футболиста может быть больше, чем играть за сборную? Я всегда говорил: первое, тренер должен быть освобождён, чтобы никакие закулисные дела не происходили. Второе, в сборную должны вызываться лучшие игроки, а не игроки с русским паспортом. Должны вызываться люди, которые определяют игру в своих коллективах, а не те, которые периодически выходят в стартовом составе. А некоторые играют по 20-30 минут за 11 игр. Сама система первой сборной сейчас размыта, туда приглашаются люди, которых там близко не должно быть. Поэтому и отношение такое.

Не хочу говорить о персоналиях. Вся сборная сыграла плохо. Честно говоря, мне не хочется говорить на эту тему. Про эту сборную, про то, как она формируется, про то, что необходимо делать, я уже всё сказал. Поэтому мне не интересно, и я боюсь, что эта сборная будет скоро не интересна никому», — приводит слова Кобелева Metaratings.ru.