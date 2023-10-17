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Ярошик: российских футболистов в Европе не ждут

Ярошик: российских футболистов в Европе не ждут
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Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик заявил, что российских футболистов в Европе не ждут.

«Тяжело говорить, кто из российских футболистов дорос до игры в Европе. Я всё-таки недолго пробыл в России. Главное для футболистов — иметь желание попробовать свои силы за границей. Не стоит забывать, что русских футболистов в Европе особо не ждут сегодня. С удовольствием и раскрытыми руками ваших игроков не будут брать европейские клубы.

Соболев? У него уже возраст, ему 26 лет, но в футболе всё возможно. Другое дело — молодые футболисты, но они тоже ещё не выросли ни как люди, ни как футболисты. Наверное, идеального возраста нет», — приводит слова Ярошика «РБ Спорт».

Напомним, Ярошик этим летом возглавил «Оренбург», где под его руководством команда провела семь матчей во всех турнирах, в которых победила лишь раз, проиграла пять раз и единожды сыграла вничью.

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