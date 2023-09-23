Испанский ноунейм оживил «Оренбург». Как Деограсия заставил забыть про мучения Ярошика?

Давид ещё ни разу не проиграл. А действия в обороне при нём стали почти образцовыми.

22 августа «Оренбург» уволил Иржи Ярошика. Команда с одним очком закрепилась на последнем месте в РПЛ, а матч с «Ахматом» (0:4) совсем добил позитивные перспективы, в которые ещё хоть кто-то верил. Однако выбор нового главного тренера получился максимально неожиданным: рулить поставили Давида Деограсию – одного из кураторов академии клуба, который к тому моменту работал в России пять месяцев.

Шок, сюрприз, кошмар – как только не описывали этот выбор. Владимир Быстров, Александр Мостовой, Андрей Канчельскис – возмущались вообще все. Почему не российский тренер, а непонятный мужик, который даже не говорит по-русски? Если использовать лексикон легенды «Сельты» – «какой-то ноунейм».

Прошёл почти месяц. И уже мало кто сомневается, что руководство «Оренбурга» сделало правильный выбор: за этот период у 50-летнего Деограсии две победы и одна ничья в РПЛ, а также победа и ничья с выигранной серией пенальти в Кубке России. В минувшие выходные хлопнули в гостях «Локомотив» (2:0) – кстати, первая выездная победа в чемпионате. И команда уже на 11-м месте в РПЛ. В восторге даже обычно критикующий различные процессы Владислав Радимов.

«Немаловажно, что Деограсия может говорить на одном языке с латиноамериканцами, которые являются ключевыми фигурами на поле, он нашёл с ними контакт. «Оренбург» стал командой, которой был в прошлом году. Если Деограсия будет так же работать, то в следующем году поедет в московский клуб», — сказал он «Матч ТВ».

Давид Деограсия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Откуда взялся Деограсия?

Любопытно, что ещё совсем недавно у испанца был нулевой опыт работы главным тренером. После финиша профессиональной карьеры, которая длилась недолго, он отучился в Федерации футбола Испании на менеджерскую должность, получил лицензию PRO и дальше начал масштабные путешествия. В основном трудился как ассистент в Марокко, Таиланде, Омане, немного в Испании, плюс сотрудничал как консультант с разными университетами. На постсоветское пространство Давида занесло в 2017 году, когда его назначили главным тренером академии брестского «Динамо». Всё-таки испанский опыт, методики – тогда эта история была очень модной.

Давид Деограсия Фото: vk.com/dynamobrest

И Деограсия зацепился за шанс. После «Динамо» пару лет отработал в солигорском «Шахтёре», а в марте 2023-го получил приглашение из «Оренбурга» на должность главного тренера академии. Вполне себе карьерный рост. Потом – лето и работа в первой команде. В руководстве клуба выбор испанца в качестве главного вместо Ярошика объяснили просто. Две основные причины – полная осведомлённость обо всех игроках и ситуации в коллективе плюс наличие лицензии. Второстепенные моменты – знание языка, на котором говорит большинство легионеров, и хорошая репутация в глазах спортивного директора – тоже сыграли свою роль.

Сам Деограсия спокойно воспринял назначение. Его ничуть не смущало, что в 50 лет он впервые занял должность главного. И даже на вопросы о своей неизвестности отвечал корректно.

Давид Деограсия главный тренер «Оренбурга» «Многие эксперты называют меня ноунеймом? Уважаю мнение всех людей. Думаю, в футбольном мире есть место для всех. Главное — уважать друг друга, а время всё расставит по местам».

Что Деограсия уже изменил в «Оренбурге»?

За пять матчей при Деограсии у «Оренбурга» всего один пропущенный гол – в матче с ЦСКА. За первые пять туров команда пропустила 12! Так что действия в защите – первое, что наладил испанец. Он и сам признался в этом после победы над «Локомотивом».

«Мы работаем над обороной побольше. Потому что у нас раньше были с этим проблемы. Очень тяжело набирать очки, когда тебе много забивают. Сейчас эта работа приносит свои плоды. У нас есть очень хорошие игроки, которые умеют бить из‑за штрафной. Я говорил с футболистами, чтобы они чаще пользовались этим. Для меня каждая игра — как финал. Очень рад за команду. До этого она переживала непростой период».

Игроки тоже сверхкомплиментарно отзываются о Давиде. «Деограсия зарядил команду новой энергией и дисциплиной, что делает нас лучше», – сказал Иван Башич. «В матче с «Локомотивом» была наша очередь побеждать. Надеюсь, мы сможем набрать недостающие очки. Атмосфера в команде замечательная!» – а вот цитата Веры.

Вообще, аргентинские легионеры при Деограсии преобразились. А ведь именно от них во многом зависит игра «Оренбурга». Руководство же спокойно реагирует на успехи. Боссы изначально говорили, что рассматривают сотрудничество с Давидом как долгосрочное. А в случае если клуб останется в РПЛ, то контракт с испанцем будет продлён.

Если, конечно, к тому моменту Деограсия не последует по пути Марцела Лички и не уйдёт в топ-клуб РПЛ.