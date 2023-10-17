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Тихонов: Карпин увидел, что многие не тянут уровень сборной, но не говорит об этом вслух

Тихонов: Карпин увидел, что многие не тянут уровень сборной, но не говорит об этом вслух
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о товарищеских матчах сборной России с Камеруном (1:0) и Кений (2:2).

«Футбол я смотрел. Очень впечатлён. Даже Валерий Карпин сказал, что теперь он понимает, куда и как ему нужно двигаться. Часть футболистов, которые играли вчера, не должны привлекаться в национальную сборную. Не буду называть фамилий. По следующему вызову в сборную мы поймём, кто должен там быть, а кто нет.

В сборной должны играть самые сильные наши игроки. Почему сейчас сборная не могла сыграть сильнейшим составом две игры? Ну и что, что это товарищеские матчи.

Карпин сказал, что мотивация у игроков была. Но он увидел, что многие футболисты не тянут сборную. Он просто не говорит об этом вслух. Я работал с Карпиным, играл и тренировался с ним. Он требовательный и фанат своей работы. И в игре он тоже никому спуску не давал», — сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер».

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