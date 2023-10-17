Сенников: матч с Кенией было скучно смотреть. Мы даже ей уступали в движении

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о товарищеских матчах сборной России с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

«Не понравился темп игры с кенийцами. Было скучно смотреть. Я даже иногда переключал канал, потому что было неинтересно. Ребята играли без азарта, без желания.

Матч с Камеруном понравился больше. Я понимаю, что нужна ротация, чтобы посмотреть футболистов, но зачем мучить зрителей такой игрой? Ребятам надо выходить и отдаваться, либо Карпину нужно ставить основной состав, чтобы было приятно смотреть матчи. В последние пять минут с Кенией ребята вышли и заиграли. Понятно, что надо было забивать, поэтому на поле появились игроки основного состава, и футбол стал намного интереснее.

В общем, первая игра мне понравилась. Возможно, сказалась поддержка наших зрителей. Второй-то матч был выездным: болельщиков не было, плюс соперник слабый. Поэтому был недонастрой. Всё делалось медленно. Джикия сзади мяч получает, еле-еле идёт развитие атаки. Нет желания какого-то. Два-три игрока бегали, а в целом по движению мы уступали даже Кении», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

Товарищеская встреча между сборными России и Кении прошла вчера, 16 октября, в спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталье, Турция. Подопечные Карпина смогли отыграться лишь на 88-й минуте. Этот матч стал вторым для национальной команды на октябрьском учебно-тренировочном сборе. До этого в домашней товарищеской игре россияне одолели Камерун — 1:0.