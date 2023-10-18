Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«В раздевалке творилось безумие». Игрок сборной Казахстана — о победе над Финляндией

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов высказался о волевой победе над сборной Финляндии (2:1) в матче 8-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года.

«Будем через пот, кровь и слезы добиваться своей цели. В раздевалке после матча творилось безумие. Атмосфера в сборной просто шикарная», — приводит слова Оразова Vesti.kz.

17 октября завершился матч 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором встречались сборные Финляндии и Казахстана. Игра состоялась в Хельсинки на стадионе «Олимпийский». Казахстан вырвал победу в самой концовке встречи — 2:1.

Сборная Казахстана после восьми сыгранных матчей в групповой стадии отбора Евро-2024 располагается на третьей позиции с 15 очками. Сборная Финляндии после восьми игр находится на четвёртом месте с 12 очками.