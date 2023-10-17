Камбэчище сборной Казахстана! Зайнутдинов двумя ударами перевернул расклады в отборе Евро

Казахстан и Финляндия — два неудачника 1-го октябрьского тура отбора на Евро-2024. Ведь обе команды уступили. К подопечным Магомеда Адиева вопросов меньше. Трудно рассчитывать на победу в гостях над Данией, ведь соперник — изначальный фаворит группы. Да, в домашней встрече с ними удалось взять три очка, но это скорее дело случая.

Финская команда же проиграла Словении, а Лукаш Градецки назвал произошедшее кошмаром. То есть настроение перед очным матчем было примерно одинаковым — обе сборные отпустили двух конкурентов вперёд на четыре очка. Ничья не была нужна никому, а проигравшие, по сути, теряли реальные шансы на выход в финальную стадию.

Вообще, у Казахстана мрачная статистика в матчах с Финляндией. До этого команды встречались пять раз — всегда побеждала северо-европейская сборная. Разница мячей ещё интереснее — 8:1. В первом круге отборочного этапа Евро финны победили (1:0). Если ориентироваться только на цифры, шансов у Казахстана не было. В принципе, первый тайм подтвердил это.

Финны начали предельно по-хозяйски. Забрали мяч и постепенно начали поджимать соперника к его штрафной. Адиев почти не стал менять состав после поражения в Копенгагене. Схему — тоже. Традиционное сочетание с тремя центральными защитниками, к которому игроки финской сборной были готовы. На 13-й минуте у них был первый реальный шанс забить гол. Сначала после прострела Пукки заработали угловой — розыгрыш и передача на Похьянпало. Нападающий идеально сложился и ударил через себя. Совсем рядом со штангой. Хотя мог быть шедевр.

Чуть ли не в следующей атаке пришлось включаться Шацкому. Снова всё началось с углового, после чего мяч оказался у Кайринена, тот здорово бил, но кипер Казахстана потащил удар. Гол напрашивался, финны давили, но забили супернеожиданно.

На 27-й минуте Финляндия заработала штрафной примерно в 30 метрах от ворот. К мячу подошёл одноклубник Лео Месси по «Интер Майами» Роберт Тэйлор. И запустил мяч в створ прямым ударом. Не показалось, что мяч был неберущимся. Однако Шацкий не достал.

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После Казахстан ещё долго не мог включиться в игру. В первом тайме финны продолжили контролировать мяч и территорию. Имели ещё несколько неплохих подходов. Но счёт на табло не изменился. Хотя хозяева точно были близки к тому, чтобы увеличить преимущество.

Казалось, в перерыве Адиев сделает несколько изменений, чтобы освежить игру. Но команда вышла в том же составе. И на первых минутах мы не увидели принципиально иного футбола. Да, Финляндия отдала мяч, предпочитая играть вторым номером. Но Казахстан словно не знал, как им правильно распорядиться.

Однако примерно через десять минут после старта второго тайма настройка атаки была завершена. Ведь появился первый хороший момент: Самородов классно прострелил на вылетевшего из-за спины защитника Каирова, но тот совсем чуть-чуть не дотянулся до мяча. Показалось, что вот-вот казахстанцы включатся по полной. Однако, когда это ощущение появилось, они чуть не пропустили. Хоканс на 58-й минуте вылетел один на один и простил Шацкого.

Финляндия — Казахстан Фото: EPA/TASS

Финны стремились успокоить игру. Их устраивали счёт и отсутствие моментов у соперника. У них получилось бы, если бы не сумасшедший характер сборной Казахстана. Сначала Тагыберген напомнил о себе выстрелом с 40 метров в перекладину. А потом помог случай. Казалось, обычные отскоки после розыгрыша штрафного, но судья взял паузу. А ещё через минуту пошёл к монитору. Мяч после удара Марочкина зацепил кулак Йенсена — это пенальти. Зайнутдинов подошёл к мячу и хладнокровно пустил его по центру.

Главный тренер гостей тут же сделал несколько замен. Ничья после матча, где они владели преимуществом, была совсем некстати. Но, пока он гнал свою команду вперёд, Казахстан забил второй гол. И вновь отличился бывший полузащитник ЦСКА. На этот раз он здорово открылся после подачи с углового и отправил мяч в сетку. Теперь Бактиёр — лучший бомбардир в истории сборной!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Казахстан набрал 15 очков. И временно отстаёт от Дании и Словении на один балл — эти команды проведут свои встречи позже. Но теперь всё снова в ногах команды Магомеда Адиева. В ноябре их ждут матчи с Сан-Марино и той же Словенией. Шансы получить одну из двух путёвок на Евро-2024 остаются.