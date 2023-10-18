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Валерий Карпин назвал лучший матч сборной России за время изоляции

Валерий Карпин назвал лучший матч сборной России за время изоляции
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Валерий Карпин, главный тренер сборной России и «Ростова», согласился, что по качеству игры матч с Камеруном был лучшим для сборной России под его руководством.

«Да, разделяю это мнение. Не всё, понятно, но многие моменты порадовали. И отношение, и интенсивность. Опять же, интенсивность зависит от двух сторон. Если команда соперника заставляет тебя действовать более интенсивно, то и уровень сопротивления другой. Порадовало, что против Камеруна команда на протяжении 90 минут выдержала эту интенсивность, ритм и темп. Например, с Ираном такого не было. С Катаром были отрезки. С Камеруном более цельная игра была все 90 минут. Можно было проиграть, можно было выиграть или вничью сыграть. Я чисто от игры отталкиваюсь», — ответил Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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