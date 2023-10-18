Bild: Нагельсман лишил Нойера капитанской повязки. На Евро-2024 её будет носить Гюндоган

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман лишил голкипера «Баварии» Мануэля Нойера капитанской повязки в национальной команде. На время чемпионата Европы 2024 она перейдёт полузащитнику «Барселоны» Илкаю Гюндогану, сообщает Bild.

По информации источника, у Нойера больше нет гарантии быть основным вратарём немецкой сборной, и ему придётся бороться за вызов в состав Германии после возвращения в основной состав «Баварии».

Нагельсман возглавил национальную команду в сентябре 2023 года. Под руководством 36-летнего специалиста Германия провела два товарищеских матча. Первый был с США и завершился со счётом 3:1.

В ноябре сборная Германии также проведёт две товарищеские игры: 18-го числа с Турцией и 21-го числа с Австрией.