Нагельсман — о Германии: я никогда не тренировал команду, которая делает что-то так быстро

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о своей команде в товарищеском матче с Мексикой (2:2).
«Есть вещи, которые мы можем делать лучше, чем мы их делали сегодня. Если мы примем меры, то я уже верю, что в ближайшие несколько месяцев мы сможем действовать ещё сильнее. Команда очень хочет делать что-то быстро. Я никогда не тренировал команду, которая делает что-то так быстро. Обычно, да, у вас часто бывает подготовка от четырёх до шести недель, а потом ещё не всё получается, но иногда это занимает ещё больше времени, а сейчас это было совсем не так», — приводит слова Нагельсмана Kicker.
Нагельсман возглавил национальную команду в сентябре 2023 года. Под руководством 36-летнего специалиста Германия провела два товарищеских матча. Первый был с США и завершился со счётом 3:1.
В ноябре сборная Германии также проведёт две товарищеские игры: 18-го числа с Турцией и 21-го числа с Австрией.
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