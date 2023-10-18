«Волгарь» обыграл «Енисей» и вышел в 1/8 финала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 18 октября, состоялся матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались астраханский «Волгарь» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Центральный» в Астрахани. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Фаловым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 83-й минуте ударом со штрафного забил воспитанник московского «Спартака», ныне выступающий за «Волгарь», Кирилл Фольмер. Эта победа позволила астраханскому клубу выйти в 1/8 финала Пути регионов Кубка России.

Напомним, в финале Кубка России сезона-2022/2023 встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды сыграли вничью (1:1) в основное время матча. В послематчевой серии пенальти сильнее оказался ЦСКА, который выиграл её со счётом 6:5 и завоевал Кубок России.