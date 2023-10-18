Неймар повредил переднюю крестообразную связку и порвал мениск. Игрока прооперируют

Нападающему сборной Бразилии и саудовского клуба «Аль-Хиляля» Неймару потребуется операция после травмы, полученной в матче квалификации ЧМ-2026 с Уругваем (0:2).

«Медицинские тесты, которые прошёл Неймар, подтвердили повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска в колене, ему предстоит операция, а затем программа лечения, которая будет определена позже», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, форвард бразильской сборной Неймар покинул поле со слезами на глазах в концовке первого тайма.

Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Неймар провёл три матча в чемпионате Саудовской Аравии, в которых отметился двумя результативными передачами.